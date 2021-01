Benevento su Pinamonti, il ds Foggia conferma: “Ci piace tanto e lo seguiamo”

Il Benevento fa sul serio per Andrea Pinamonti: l’attaccante dell’Inter potrebbe essere il colpo di mercato di gennaio per il reparto offensivo di Inzaghi. Ulteriori conferme arrivano direttamente dal ds giallorosso Pasquale Foggia, intervenuto ai microfoni di Calcio In Pillole.

Ecco le sue parole: “Abbiamo intenzione di fare qualcosa sul mercato. Siamo vigili e attenti in questo momento, siamo aperti a migliorare la rosa in base alle occasioni. Ci sono tanti giocatori accostati al Benevento in questi ultimi giorni, alcuni sono veri, altri inventati. Posso confermare che stiamo seguendo Pinamonti dell’Inter, è un giocatore che ci piace tanto”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<