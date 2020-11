Rueda (ct Cile): “Sanchez sta recuperando bene. Ho rispetto dell’Inter, quanto successo lo scorso anno era preventivato”

Ne sapremo di più solamente tra qualche ora per quanto riguarda le condizioni fisiche di Alexis Sanchez. Secondo quanto riferito dal commissario tecnico del Cile Reinaldo Rueda, nel corso della conferenza stampa appena andata in scena in vista del match di domani contro il Venezuela, l’attaccante di proprietà dell’Inter verrà valutato solamente nel corso della prossima sessione di allenamento, quando sarà presa una decisione definitiva sul suo possibile impiego in vista del secondo e ultimo impegno che riguarda le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Queste le parole del ct: “Alexis sta rispondendo bene, probabilmente nella sessione di questo pomeriggio potremmo fare una valutazione più obiettiva delle sue condizioni. Nei minuti in cui ha giocato nella scorsa partita si è sentito bene, cercheremo di fare il meglio per lui e per noi, nel giro di poche ore prenderemmo una decisione. Ho grande rispetto e ammirazione per l’Inter, perché sempre nel mio ruolo di selezionatore, da Honduras e Colombia, adesso nel Cile, ho passato tanto tempo con calciatori di club e conosco la categoria e come giocano nei club. E’ un tema che forse ho sbagliato a trattare, perché riguarda lo staff medico. Quanto successo ad ottobre dello scorso anno è una situazione per la quale Alexis, per le sue caratteristiche, è più esposto di altri ed è stato un infortunio che gli è costato un intervento che lo ha tenuto fuori per tre mesi”.

