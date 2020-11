Sabatini: “Inter? I suoi difensori in nazionale giocano a 4. E basta parlare di grinta, nel calcio serve anche altro”

Se l’Inter non tornerà alla vittoria con continuità a stretto giro, l’impressione è che il dibattito su quella difesa a tre cui Antonio Conte è tanto affezionato andrà avanti per un bel po’. Nonostante le caratteristiche dei suoi centrali gli consentano di poter variare sistema di gioco nel suo reparto arretrato, il tecnico leccese fino a questo momento non ha mai aperto ad una difesa a quattro. Su questo tema è intervenuto questa mattina il noto giornalista Sandro Sabatini sulle frequenze di Radio Sportiva, evidenziando la posizione ricoperta da molti difensori nerazzurri con le rispettive nazionali.

Le sue parole: “Inter? La rosa è molto ampia. La difesa gioca a 3 ma quando i difensori vanno nelle Nazionali giocano con la difesa a 4. Dovrebbe esserci un dibattito sereno su come quest’Inter va sistemata in campo. Basta parlare di grinta, nel calcio non vince chi ha più grinta. Locatelli? Tra lui e Sensi preferisco Locatelli. Sono contento che sia venuto fuori così, Mancini avrà un bell’imbarazzo della scelta e per me è il primo centrocampista italiano”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<