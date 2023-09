Il commento di Simone Inzaghi al termine di Salernitana-Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport e DAZN per parlare della prestazione dei nerazzurri. Queste le sue parole:

SKY SPORT

RISULTATO – “Vittoria importantissima. Il primo tempo dovevamo far gol, perché abbiamo creato tante situazioni. Il secondo tempo abbiamo fatto meglio, soprattutto in fase di non possesso. Siamo stati bravi perché la Salernitana non è un avversario semplice e all’Arechi ti può creare qualche problema”.

REAZIONE – “Ho insistito sul giorno e mezzo che abbiamo avuto per preparare la gara. I giocatori hanno dato grande disponibilità e siamo venuti a fare una buona partita. Nel primo tempo potevamo fare meglio la fase di non possesso, ma la squadra ha fatto quello che doveva fare. Nel secondo tempo, sbloccato il risultato, è stato tutto più semplice”.

PRIMO TEMPO – “Dovevamo fare la fase di non possesso meglio. Ci aspettavamo la Salernitana con un altro modulo. Dovevamo essere più bravi. Abbiamo creato tanto, ma abbiamo anche concesso qualcosa. A fine primo tempo abbiamo sistemato alcune cose e siamo andati meglio nella ripresa”.

SCONFITTA SASSUOLO – “Non ho vissuto bene la sconfitta con il Sassuolo. Avevamo fatto 60 minuti buoni, concedendo poco. Abbiamo parlato soprattutto dell’ultima mezz’ora. Chiaramente una volta subito l’1-1 dovevamo essere più lucidi. Abbiamo perso le distanze e non abbiamo giocato a calcio come siamo abituati”.

FAVORITA CAMPIONATO – “L’ho detto alla viglia prima del Monza. Noi vogliamo fare più partite possibili come l’anno scorso. Sappiamo che è un importante dispendio di energie. Sappiamo cosa dobbiamo fare e vogliamo continuare così”.

LAUTARO MARTINEZ – “Lautaro è stato bravissimo, ma lo sono stati tutti gli attaccanti. Sanchez ha fatto un ottimo lavoro per 55 minuti ed è stato sfortunato in un paio di occasioni nel primo tempo. Anche Thuram ha fatto un lavoro eccezionale. L’inizio del Toro è stato ottimo. Con me è sempre stato costante. Stasera doveva riposare. Lui è il nostro capitano e un leader e deve continuare così”.

DAZN

ATTACCO – “Io sceglierei sempre Lautaro. Come tutti i miei attaccanti, stanno lavorando bene. Senza Arnautovic dovremo continuare coi 3. Sul cambio di Lautaro stavo valutando chi togliere, tutti e due stavano facendo bene. Ho optato per la fisicità di Thuram ma anche Sanchez ha fatto un ottimo lavoro”.

ASLLANI – “Asllani sta lavorando molto bene, deve continuare così. È un giocatore che è qua da un anno e mezzo e sta crescendo. Ovviamente è diverso giocare qui o ad Empoli”.

RIPOSO LAUTARO – “Lautaro è partito in panchina perché tocca a tutti e stasera è toccato a lui perché doveva rifiatare. Non molla mai, è stata brava la squadra a servirlo. Continuerà a crescere e si, spero di fargli battere il record di 36 gol di Immobile, lavoriamo anche per questo”.