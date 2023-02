Verso Sampdoria-Inter: Brozovic pronto a riprendersi il posto da titolare

Lunedì sera il croato potrebbe tornare in campo dal primo minuto

Dopo due giorni di riposo, l'Inter è tornata al lavoro per preparare il match di campionato contro la Sampdoria, in programma a Marassi, lunedì 13 febbraio alle 20.45. Per l'occasione, Inzaghi potrebbe recuperare dal primo minuto Marcelo Brozovic.