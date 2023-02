Sampdoria-Inter, Inzaghi: “Napoli? Non ci pensiamo. Cosa mi aspetto da Lukaku”

E' tempo di tornare in campo per l'Inter dopo lo strepitoso successo di settimana scorsa ottenuto meritatamente nel derby contro il Milan. Sulla strada dei nerazzurri, questa sera, ci sarà un grande ex come Dejan Stankovic alla guida della panchina della Sampdoria. Una gara, quella in programma a Marassi, ricca di insidie contro una formazione in difficoltà. Simone Inzaghi ha parlato del match delle 20.45 ai microfoni di Sky Sport, a seguire le sue parole.