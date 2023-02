Le PAGELLE di Sampdoria-Inter: LuLa flop, Gosens ancora bocciato

I voti dei nerazzurri in campo stasera contro i blucerchiati a Marassi

Antonio Siragusano

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova, si sfidano Sampdoria e Inter nella 22a giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri cercano i 3 punti per dare continuità alla vittoria nel derby contro il Milan. Segui la gara con le pagelle in diretta di Passione Inter.

ONANA 6 - Serata non particolarmente impegnativa, ma risponde presente quando viene chiamato in causa come in occasione del tacco ravvicinato di Lammers.

SKRINIAR 6 - In costante proiezione offensiva per cercare di creare superiorità numerica sui rivali. Arriva anche alla conclusione potente dal limite ma non trova la porta.

DE VRIJ 6 - Gioca da ultimo uomo e dà sicurezza a tutto il reparto che può prendersi qualche rischio in più in avanti. Sempre puntuale negli anticipi agli attaccanti della Sampdoria.

ACERBI 6.5 - Lui come Skriniar ci mette grande impegno per creare delle soluzioni diverse ed imprevedibili per far cadere il castello difensivo dei blucerchiati. Audero con un vero e proprio miracolo gli cancella un eurogol su un missile ad effetto dalla distanza.

DARMIAN 6 - Tra i più positivi del primo tempo a riprova di un grande momento di forma attraversato. Cerca costantemente l'appoggio su Lukaku e serve un cioccolatino irresistibile all'altezza del dischetto che Lautaro Martinez clamorosamente non riesce a scartare. Perde colpi nella ripresa.

--> 66' DUMFRIES 5 - Il solito Dumfries, riceve palla, rinuncia a puntare l'uomo e riparte da dietro.

BARELLA 5 - Fisicamente viaggia ad un'altra velocità, ma è a livello nervoso che non sembra vivere una delle sue serate più tranquille. Lo scontro verbale con Lukaku piuttosto acceso conferma la poca serenità del ragazzo in campo.

--> 66' BROZOVIC 5.5 - Tocca pochi palloni e fatica a trovare il suo posto in mezzo al campo. Condizione da migliorare.

CALHANOGLU 6 - E' l'uomo più pericoloso degli ultimi metri. Un paio di conclusioni insidiose dal limite dell'area, ma sempre di poco a lato rispetto allo specchio.

MKHITARYAN 6 - Il più lucido dei tre centrocampisti questa sera in campo. Nonostante i pochi spazi, cerca il fattore sorpresa con giocate rapidi nello stretto.

GOSENS 5 - Spreca l'opportunità che gli concede questa sera Simone Inzaghi schierandolo dal primo minuto. Qualche stop difettoso sui primi palloni giocati e la sostituzione all'intervallo che sa di nuova bocciatura.

--> 46' DIMARCO 6.5 - Viene lanciato in campo dal primo minuto della ripresa e la differenza con Gosens è netta. Tocca più palloni ed aumenta il tasso di pericolosità della squadra. Peccato per una conclusione al volo ravvicinata sulla quale non trova la porta.

LUKAKU 5 - Inizia bene facendo intravedere tracce del vecchio Lukaku. In una delle primissime palle gol si smarca bene ma calcia fin troppo centrale sprecando una buona occasione e facilitando l'intervento di Audero. Cala col passare dei minuti nonostante gli ampi spazi concessi dalla difesa di Stankovic e si rende protagonista di un siparietto poco simpatico con Barella.

--> 66' DZEKO 6 - Migliora sicuramente la qualità delle giocate offensive, più reattivo e lucido nelle scelte rispetto a Lukaku.

LAUTARO 4.5 - Sbaglia troppe palle gol, quasi irriconoscibile dentro l'area di rigore. All'ultimo respiro Dimarco gli offre la grande chance per riscattare una partita ma il Toro è poco cattivo e stecca ancora una grande opportunità.

INZAGHI 5 - Ripete gli errori già commessi contro Monza ed Empoli per eccessiva sicurezza della squadra. Troppe occasioni sprecate e un secondo tempo senza mordente. Eppure di spazi nella retroguardia della Sampdoria per far male ce n'erano in abbondanza, soprattutto nel primo tempo. Un vero e proprio paradosso, per una formazione che si fa grande contro le big e che cala improvvisamente di concentrazione contro le cosiddette 'piccole'.