Sampdoria-Inter, Inzaghi: “Lukaku-Barella tutto chiarito. Delusi per il risultato”

Pareggio ancora una volta deludente per l'Inter in una serata stregata a Marassi contro la Sampdoria. La squadra di Simone Inzaghi ha sprecato sin troppe opportunità nel primo tempo nonostante i tanti spazi nella retroguardia blucerchiata, arrendendosi al muro invalicabile degli avversari nel corso della ripresa. Un'occasione sprecata ed un distacco ancor più ampio rispetto al Napoli, in fuga totale a +15 in cima alla classifica. Per spiegare cosa non è andato questa sera a Genoa, il tecnico nerazzurro ha commentato il pareggio nel post partita ai microfoni di Dazn.