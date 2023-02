Lukaku-Lautaro, assenza di intesa: le pagelle dei quotidiani alla Lu-La

L' Inter è uscita molto delusa dal campo di Marassi. I nerazzurri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro la Sampdoria , mostrando evidenti problemi di precisione negli ultimi metri e una scarsa capacità realizzativa. Impossibile non dare delle responsabilità anche alla coppia offensiva.

La prestazione opaca della coppia nerazzurra è confermata dai voti dei giornali odierni. Per La Gazzetta dello Sport, la gara del Toro è da 4.5, condizionata dal liscio dentro l'area e dall'azione finale senza in cui non trova la conclusione in porta da pochi metri. Un po' meglio Lukaku: un'insufficienza più lieve e tanti "movimenti da vecchio Romelu". Tuttavia, il problema è l'incapacità di incidere nel tiro in porta.