Scintille Lukaku-Barella: prima gli insulti di Big Rom poi il chiarimento

La ricostruzione dell'episodio avvenuto nel primo tempo di Sampdoria-Inter

Enrico Traini

Momenti di tensione nel primo tempo di Sampdoria-Inter di ieri sera. I protagonisti dell'episodio di nervosismo sono stati Lukaku e Barella. Il belga, in particolare, si è lamentato molto dell'atteggiamento del compagno di squadra.

Il momento preciso è arrivato allo scoccare del 38' è stato ripreso dalle telecamere. Si vede chiaramente Lukaku fare gesti plateali indirizzati proprio a Barella (chiamato per nome, "Nico"). Prima il dito alla bocca per farlo tacere, poi ampie sbracciate con le braccia a imitare il centrocampista. Il belga è stufo delle sue continue lamentele e lo fa capire chiaramente: "Basta, basta, basta! Non ti permettere più! Stai zitto!".

Poi Lukaku rincara la dose con un paio di insulti: prima manda Barella a quel paese e poi indirizza nei suoi confronti un un'ingiuria verso la madre, non proprio piacevole da sentire. Sono parole forti, che creano un po' di apprensione nel mondo interista. Al rientro nel tunnel, è lo stesso Lautaro Martinez ad avvicinarsi ai due per cercare di capire meglio.

Comunque, come poi confermato nel post partita da Inzaghi e De Vrij, la situazione è rientrata nello spogliatoio all'intervallo. In ogni caso, il tecnico nerazzurro ha voluto anche precisare come questi episodi non siano di suo gradimento e come non debbano accadere più.

Sebbene ci sia stato un chiarimento, è da sottolineare, al tempo stesso, come nel tunnel per tornare in campo per la seconda frazione di gara, Barella sembrasse ancora piuttosto teso, tanto da non rivolgere nemmeno uno sguardo ai compagni.