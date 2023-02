L’Inter fatica con le piccole: contro la Sampdoria le solite difficoltà

Lo sottolinea anche La Gazzetta dello Sport : l'Inter aveva già mostrato limiti evidenti contro Monza ed Empoli . Uno dei problemi è la mancanza di giocatori in grado di saltare l'uomo e di aiutare la squadra quando il gioco non decolla.

Oltre all'assenza di fantasia e i problemi di mentalità, c'è anche il problema legato ai ricambi in attacco. L'Inter avrebbe bisogno di una quarta punta a disposizione, ma così non è. Ora che è rientrato Lukaku, infatti, è fuori per infortunio Correa. Trovare soluzioni per sbloccare le partite diventa più difficile.