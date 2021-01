Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter: chi al fianco di Lautaro? Candreva e Quagliarella in dubbio

Il 6-2 rifilato al Crotone è ormai alle spalle, l’Inter è già al lavoro per preparare la sfida contro la Sampdoria in programma al Marassi il 6 gennaio. I tre punti sono obbligatori visto il big match tra Milan e Juventus che andrà in scena a San Siro.

Conte, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di Lukaku dal primo minuto. La contrattura rimediata nel finale di Inter-Crotone non preoccupa più di tanto, filtra ottimismo in casa nerazzurra e il belga potrebbe anche partire assieme al gruppo. Visti gli impegni ravvicinati, Conte non lo rischierà e così Sanchez e Perisic si giocano una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez.

Molto dipenderà dalle reali condizioni del Niño Maravilla, da poco recuperato. In difesa potrebbe toccare ancora una volta a Skriniar, De Vrij e Bastoni, possibile staffetta tra Gagliardini e Vidal in mediana con Sensi dalla panchina. Barella, Brozovic e Hakimi insostituibili, attenzione a Darmian che potrebbe relegare in panchina Young.

In casa Sampdoria invece Ranieri deve fare i conti con la squalifica di Ekdal. Possibile turno di riposo per Quagliarella e il grande ex della sfida Candreva, apparsi stanchi dopo la trasferta dell’Olimpico. Torna invece disponibile, dopo la squalifica scontata, un altro ex nerazzurro, Keita Balde.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard, Silva, Thorsby, Jankto; Verre, Keita. All. Ranieri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Sanchez, Lautaro. All. Conte

