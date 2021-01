Skriniar: “Le cose ora vanno bene. Troppi gol subiti? Noi difensori dobbiamo fare meglio”

Milan Skriniar sembra essere tornato il vero Milan Skriniar. Sempre titolare nelle ultime uscite nella difesa a 3 nerazzurra al fianco di De Vrij e Bastoni, lo slovacco ha finalmente ritrovato quella continuità di rendimento che aveva fatto innamorare tutti i tifosi al suo arrivo a Milano.

All’indomani del roboante 6-2 rifilato al Crotone, Skriniar si è concesso ai microfoni di Sportmediaset: “8 vittorie di fila? Non penso ci siano segreti, stiamo lavorando e facendo le cose giuste. Ora tutto va bene, siamo una squadra che cerca di dare continuità a lavoro, prestazioni e risultati”.

Troppi gol subiti: “Sicuramente sì. Per quello dico che dobbiamo continuare a migliorarci, anche perché l’anno scorso non prendevamo tutti questi gol. Fortunatamente, rispetto alla scorsa stagione ne segniamo qualcuno in più, ma noi difensori dobbiamo fare meglio e cercare di subirne qualcuno in meno”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<