CdS – Sampdoria-Inter, Lukaku out: Sanchez con Lautaro come una stagione fa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, solo domani Conte avrà il quadro completo dell’infortunio rimediato da Lukaku in Inter-Crotone.

Il problema alla coscia non sembra così allarmante, come dichiarato dallo stesso tecnico nel post partita, ma è chiaro che il belga salterà con ogni probabilità la partita contro la Sampdoria in programma il 6 gennaio.

Per il numero 9 si profila così un turno di riposo a Genova per poi tornare in campo con la Roma, almeno la speranza di Conte e dell’Inter è questa. Sarà così Sanchez a fare coppia con Lautaro contro la Sampdoria, come una stagione fa.

L’attaccante cileno ha smaltito l’infortunio e ieri è stato regolarmente convocato da Conte per la partita contro il Crotone. Intanto anche Pinamonti sta per rientrare.

