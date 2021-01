GdS – Questa Inter ha la solidità da Scudetto. Non segnava così tanto dagli anni 50 e Conte ora ha una certezza

L‘Inter ieri ha ha ottenuto l’ottava vittoria consecutiva in campionato, come non accadeva dal 2008. Gli uomini di Antonio Conte hanno dominato il Crotone per 6 a 2, in una gara che nel primo tempo sembrava più complicata del previsto. Questa squadra, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, dà la sensazione di aver fiducia nei propri mezzi. E’ in grado di poter segnare una rete in più dell’avversario e di poter vincere la partita in qualunque momento.

Con i 6 gol di ieri, che hanno avuto la firma di Lautaro Martinez (3), Lukaku, Hakimi e l’autogol di Marrone, l’Inter ha totalizzato ben 40 reti nelle prime 15 giornate di campionato. Non accadeva dalla stagione 1950-51 e conferma ancora quanto questa squadra abbia la padronanza delle proprie armi. I nerazzurri hanno il migliore attacco fin qui del campionato e la coppia Lukaku-Lautaro dà una solidità da Scudetto che a Milano non si vedeva da un po’ di tempo.

