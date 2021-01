GdS – Conte-Vidal, dopo la strigliata si può solo risalire. L’Inter lo aspetta: può essere il vero rinforzo

E’ probabilmente l’unica nota negativa in un pomeriggio pieno certezze per l’Inter. La grande prestazione dei nerazzurri, che hanno trionfato per 6 a 2 contro il Crotone, si contrappone alla brutta prestazione di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha causato il rigore per gli avversari dopo un fallo inutile in area di rigore, facendo scatenare la rabbia di Antonio Conte.

Il tecnico lo ha sostituito all’inizio del secondo tempo, dove poi si è vista tutta un’altra squadra in campo. Anche al termine della gara l’allenatore lo ha strigliato pubblicamente, con quel “nessuno ha il posto assicurato in squadra” che non passa di certo inosservato.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, questo è forse il punto più basso dell’esperienza di Arturo a Milano. Conte si aspetta tanto da lui, perché è stato il primo suo sostenitore e da qui si può solo risalire. Quando questo accadrà, allora sarà lui il grande acquisto del centrocampo nerazzurro, per la gioia dei tifosi che aspettano da mesi il vero Vidal.

