GdS – Inter, impensabili operazioni imminenti in entrata. Sul mercato priorità alle cessioni: il punto

Oltre agli impegni di campo, l’Inter ha gli occhi puntati sul mercato. Le sessione invernale si è ufficialmente aperta e i nerazzurri sperano di risolvere diverse situazioni, in entrata e in uscita. La linea che ha dettato il presidente Steven Zhang è stata chiara, a conferma anche delle parole di Marotta di ieri nel pre partita. Non verranno fatti investimenti importanti, poiché la crisi economica portata dalla pandemia non lo consente.

Come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, questa sarà una sessione piuttosto calma per le entrate dell’Inter. Ci sarà, infatti, prima da risolvere delle questioni interne e su tutte c’è il caso Eriksen. Ausilio e Marotta dovrebbero fare cessioni importanti da qui a fine mese per sbloccare il mercato e non è di certo un compito semplice. Anche per Vecino si valutano eventuali offerte, anche se sta recuperando dall’infortunio e potrebbe tornare ad essere un elemento importante per Conte.