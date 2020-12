Samuel risponde a de Vrij: “Difensore molto forte, onorato per i suoi complimenti”

“Samuel? Sì, mi piace. Non avevo un soprannome prima in Olanda… Tra l’altro, quando sono arrivato a Milano, nel mio video di presentazione costruivo un muro. Ho avuto la fortuna di parlare con Samuel un paio di volte per qualche evento: è una brava persona e un difensore fortissimo”. Così questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Stefan de Vrij ha commentato l’accostamento che gli è stato fatto nei confronti di Walter Samuel, in quanto nuovo ‘The Wall’ nerazzurro.

L’ex centrale argentino, eroe del Triplete conquistato nel 2010 con la maglia dell’Inter, sempre sulle pagine della rosea si è sentito onorato per i complimenti ricevuti dall’olandese ed ha voluto giustamente ricambiare congratulandosi con de Vrij per l’ottimo momento di forma che sta vivendo ormai da diverse stagioni. Queste le parole di Samuel: “Mi sento onorato di questi complimenti fatti da Stefan, lui è un difensore molto forte e mantiene da anni un livello molto alto con regolarità”.

