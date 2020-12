Inter, senti Marino (dg Udinese): “De Paul ora non si muove, a giugno si vedrà. Offerte? Il prezzo spaventa tutti”

Un nome che piace tanto per il mercato dell’Inter è quello di Rodrigo de Paul. Il centrocampista dell’Udinese è considerato da molti il sostituto ideale di Eriksen, che ha le valige in mano da tempo, su cui però la concorrenza non manca, sia in Italia che all’estero. Di lui e del suo futuro ha parlato Pierpaolo Marino, dg del club friulano e ha lanciato un segnale a tutte le pretendenti dell’argentino classe ’94 ai microfoni di Tuttosport.

Queste le sue parole: “De Paul a gennaio non si muove, resta qui. In estate si vedrà, ci sarà anche la Coppa America di mezzo. Ha un grande feeling con la società, dove è cresciuto e ha raggiunto una maturità da leader. Richieste vere e proprie per lui ancora non ne abbiamo ricevute. I club interessati sicuramente ci saranno, fa finora sono scappati tutti di fronte al prezzo di De Paul. Cifre? Non voglio sbilanciarmi, poiché Rodrigo non è in vendita”.

