GdS – E’ partita l’asta per Zaccagni. Roma e Lazio insidiano l’Inter, Setti fissa il prezzo

Il mercato dell’Inter prende forma. Il summit di ieri tra Antonio Conte e la dirigenza ha portato subito i suoi frutti, vedi la cessione ormai imminente di Nainggolan al Cagliari. Per quanto riguarda le entrate, gli occhi di Marotta sono puntati su Mattia Zaccagni, centrocampista dai piedi buoni del Verona che in queste stagioni sta facendo vedere grandi cose.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, su di lui potrebbe scatenarsi un’asta in vista della prossima finestra di mercato. In particolare, Roma e Lazio starebbero studiando la mossa giusta per convincere il club di Setti, che però sembra non voglia concedere sconti. Il patron dei veneti chiede non meno di 10 milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio, altrimenti tutti i discorsi verranno rimandati a giugno.

Anche il Milan ha messo nella propria lista Zaccagni, anche se al momento è più defilata rispetto alle altre concorrenti. Il centrocampista classe ’95 ha un contratto in scadenza nel 2022 e finora ha sempre declinato le proposte di rinnovo. Ora il Verona vuole trarre il massimo dalla sua cessione e l’Inter deve guardarsi le spalle dalla concorrenza già spietata.

