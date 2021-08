TS – Sanchez vuole esserci contro la Samp: settimana decisiva per il recupero

Vidal rivela: "Alexis è un po' triste, ma ora sta recuperando"

Alexis Sanchez prova lo sprint per tornare a disposizione di mister Inzaghi per la trasferta di Genova contro la Samp. Come riportato da Tuttosport, il cileno sta seguendo un programma personalizzato alla Pinetina: sarà decisivo l'andamento di questa settimana. Domenica ci sarà un controllo per sapere se potrà rientrare con la Sampdoria.