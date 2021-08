GdS – Inter, non solo Lautaro: ora tocca ai rinnovi di Brozovic e Barella

Tutti i dettagli e le cifre dei prolungamenti di contratto delle tre stelle nerazzurre

Dopo aver perso Hakimi e Lukaku ed essere riusciti a sostituirli adeguatamente sul mercato , i nerazzurri vogliono ora guardare in casa loro. Questioni da risolvere: i rinnovi di Barella e Brozovic . Se con Lautaro ormai un accordo c'è (mancano solamente gli ultimi dettagli che si risolveranno probabilmente tra mercoledì e giovedì, ovvero quando l' Inter incontrerà l'agente Camano ), per i due centrocampisti le trattative non sono ancora state intavolate.

Risolta la spinosa telenovela del rinnovo del Toro, toccherà a Barella e a Brozovic, con il croato più urgente dei due visto lo status di centrocampista che ha raggiunto e il contratto in scadenza nel 2022. Come riporta La Gazzetta dello Sport per l'ex Cagliari, invece, deve essere mantenuta la promessa di un adeguamento delle cifre e, soprattutto, di farlo capitano futuro. Non una cosa così difficile visto che questo sarà con ogni probabilità l'ultimo anno i nerazzurro di Handanovic.