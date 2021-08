Social – Inter, il video di presentazione di Correa: “Una nuova stella in città”

Presentazione in stile retrò per il Tucu

Il non-annuncio era arrivato già nelle scorse ore, con alcuni tweet criptici pubblicati dall'Inter: l'"ora X" era in ogni caso le 23, e infatti proprio alle 23 è arrivato il video di presentazione di Joaquin Correa con la maglia dell'Inter. Che poi, a dire il vero, il biglietto da visita, il Tucu, l'aveva già timbrato venerdì scorso con la doppietta di Verona capace di regalare la vittoria ai nerazzurri. Ora, però, il video di presentazione, come da prassi per tutti i nuovi acquisti.