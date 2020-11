Traguardo speciale per Ivan Perisic. L’esterno croato, partito titolare contro il Sassuolo, oggi colleziona il suo 150esimo gettone in Serie A.

Ma non solo perché, come riportato da Opta, Perisic è l’unico giocatore che, dal 2011/12, conta almeno 130 gare sia in Serie A che in Bundesliga.

