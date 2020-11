Alexis Sanchez e un autogol di Chiriches in 14 minuti, l’Inter al Mapei Stadium è partita con il turbo. Un uno-due terribile che ha incanalato il match su i binari giusti per la squadra di Antonio Conte.

Come riportato da Opta, era da marzo 2018 (contro il Verona) che l’Inter non andava in vantaggio di due gol nel corso dei primi 15 minuti di gioco in un match di Serie A.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi