Social – Brozovic sostiene i compagni dal divano: “Forza Inter!”

Sembrava essere arrivato il giorno del rientro per Marcelo Brozovic, ma all’ultimo minuto la sorpresa dal risultato del tampone: il croato è debolmente positivo al Covid-19.

Niente Sassuolo dunque per lui che è costretto ancora ad assistere al match da casa. Ed Epic Brozo ha voluto far arrivare il proprio supporto ai compagni tramite le stories di Instagram, dove ha postato una foto del match ripreso dalla tv con in sovraimpressione la scritta: “Forza Inter”.

Ecco il messaggio di Brozovic:

