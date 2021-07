Satriano (Inter TV): “Sto imparando da Lukaku, cerco sempre di migliorarmi”

L'uruguaiano sta vivendo un momento d'oro nel ritiro nerazzurro

Martin Satriano è stato una delle stelle di questo precampionato nerazzurro: il gol contro il Lugano, la doppietta contro la Pergolettese e poi la rete nell'ultima amichevole contro il Crotone. Il centravanti uruguaiano è sicuramente l'uomo del momento in casa Inter. E ha parlato di questo e altro nell'intervista rilasciata al canale ufficiale della società nerazzurra: "Sono molto contento di essere qui e per come stiamo lavorando, dobbiamo continuare così. Sono sicuramente felice per il mio momento, i gol servono sempre ed è sempre bellissimo segnare".