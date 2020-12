Lotta scudetto, Pioli si tira indietro: “Favorita numero uno? La Juventus. E l’Inter senza coppe…”

Il 2020 del Milan è da incorniciare. La squadra rossonera ha chiuso al primo posto in classifica, a +1 dall’Inter e a +10 dalla Juventus, non perde in Serie A da mesi ma nonostante tutto l’obiettivo dichiarato resta quello di tornare in Champions League.

Il merito è gran parte di Pioli, abile a compattare tutto l’ambiente rossonero. L’ex tecnico dell’Inter ha parlato così ai microfoni de La Stampa sulla lotta scudetto: “Una squadra come la Juventus che ha vinto 9 scudetti consecutivi e che ha tutti quei campioni in campo è per forza la favorita. Così come l’Inter, che l’anno scorso è arrivata a un solo punto dalla Juventus, ha speso parecchi soldi e non avrà impegni internazionali. Poi vedo bene Napoli e Roma, per non parlare dell’Atalanta che è andata a vincere in casa del Liverpool”.

