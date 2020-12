Vocalelli (GdS): “Tetto ingaggi da controllare. Scelta saggia di Zhang”

In questo ultimo periodo di crisi economica per il calcio mondiale, le società devono tenere a bada il bilancio facendo attenzione alle spese. Quest’ultima è la politica aziendale adottata dal presidente dell’Inter, Steven Zhang, che ha deciso di non fare investimenti sproporzionati e soprattutto di vendere prima di acquistare. Di questo argomento ne ha parlato Alessandro Vocalelli nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

SCELTA RESPONSABILE – “Un concetto più che condivisibile e che traccia una strada. Scelte come questa possono fare scuola davvero, molto più di un accordo praticamente impossibile: imporre a tutti i club un tetto agli ingaggi. Sono troppo differenti le storie, le strategie, per poter pensare a un accordo “universale”“.

INTER GRANDE SQUADRA – “L’Inter è già una grandissima squadra, puntando al fuoriclasse quando è possibile, ma allo stesso tempo creando una rete fatta di idee, di intuizioni che parte dai giovani e si sviluppa nel segno dei buoni investimenti. Li conosce bene Marotta e chi due anni fa fu capace, fiutando il talento e l’affare, di prendere Lautaro Martinez a 20 milioni”.

