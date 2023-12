Il secondo posto complica il CALENDARIO: ecco cosa rischia l’Inter

Il secondo posto nel girone di Champions League ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa Inter, che ora dovrà attendere il sorteggio di lunedì a Nyon, ma con l’alta probabilità di ritrovarsi una sfida di altissimo rango già agli ottavi di finale. Un doppio confronto che rischia di complicare non poco il calendario nerazzurro.

I nerazzurri non hanno ancora le date ufficiali del doppio incontro, che però si svolgerà in due tranche sia all’andata che al ritorno. Queste le opzioni:

Andata: 13/14 febbraio o 20/21 febbraio

Ritorno: 5/6 marzo o 12/13 marzo

A spaventare i nerazzurri principalmente è la prima opzione per la gara di andata. Giocare il 13 o il 14 febbraio, vorrebbe dire affrontare l’impegno di Champions subito dopo le due gare di Serie A contro Juventus e Roma. Mentre giocare il ritorno il 12 o il 13 marzo, vedrebbe la gara schiacciata tra la trasferta con il Bologna e la sfida contro il Napoli.

Leggermente più abbordabili, invece, gli altri incastri, sebbene con alcune trasferte da non sottovalutare. Ecco una panoramica completa sui possiili scenari di calendario dell’Inter:

Se andata ottavi 13/14 febbraio

Inter-Juventus

Roma-Inter

Ottavi di finale Champions

Inter-Salernitana

Se andata ottavi 20/21 febbraio

Inter-Salernitana

Ottavi di finale Champions

Lecce-Inter

Se ritorno ottavi 5/6 marzo

Inter-Genoa

Ottavi di finale Champions

Bologna-Inter

Inter-Napoli

Se ritorno ottavi 12/13 marzo