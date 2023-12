1 di 6

L’ANALISI DI INTER-REAL SOCIEDAD

Inter-Real Sociedad è stata una partita abbastanza scialba, che non ha regalato grandi emozioni. A San Siro, i nerazzurri sono stati irretiti dai baschi e costretti a chiudere il girone di Champions League al secondo posto, rischiando un accoppiamento più complesso per gli ottavi di finale. In attesa del sorteggio di Nyon, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dalla sfida di San Siro.

