Dai social al campo, Sensi vede la luce: fissato il rientro in gruppo

Ad Appiano Conte è costretto ancora a lavorare con un gruppo ridotto di “big”, solo tra giovedì e venerdì il tecnico nerazzurro riavrà a disposizione anche i nazionali e potrà così preparare al meglio la sfida casalinga in programma domenica contro il Torino.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è fissato proprio per quei giorni il rientro in gruppo di Stefano Sensi. La sua ultima apparizione risale al 4 ottobre, nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio, poi i guai alla coscia sinistra lo hanno tenuto lontano dal campo. Ora però è pronto per tornare, come promesso ai tifosi in un post pubblicato sui social.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<