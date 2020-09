GdS – Sensi-show con la Carrarese: cioccolatino per Lautaro sul 5-0, sarà titolare con la Fiorentina?

Stefano Sensi sembra essere tornato quello di un anno fa, quando il pianeta nerazzurro sembrava aver trovato l’uomo giusto per il proprio centrocampo. Dopo l’ottima prestazione con il Lugano, per lui, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è arrivata una conferma importante nel match d’allenamento contro la Carrarese.

In particolare, l’ex Sassuolo è stato protagonista di una giocata d’autore in occasione del 5-0: palla di Nainggolan per Lautaro, che serve il numero 12, stop di sinistro, finta sull’estremo difensore Pulidori e assist a porta vuota per l’argentino. Un Sensi così non si vedeva dall’anno scorso: sarà titolare contro la Fiorentina?

