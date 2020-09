CdS – Visite mediche lunedì per Vidal: si attende la cessione di Godin

Arturo Vidal potrebbe diventare un calciatore dell’Inter e sostenere le visite mediche nella giornata di lunedì. Come riportato dal Corriere dello Sport, nel momento in cui Godin diventerà ufficialmente del Cagliari, Vidal diventerà nerazzurro. Tra il cileno e il Barcellona è tutto risolto e si aspetta solo il momento giusto per firmare la risoluzione.

Oggi, il cileno non è stato convocato per il Trofeo Gumper. Vidal potrebbe essere a Milano tra oggi e domani e sostenere le visite mediche nella giornata di lunedì. Conte lo aspetta e lui è pronto a firmare un biennale da circa 6 milioni per la prima stagione e più di 6 milioni per la seconda stagione.

