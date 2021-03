TS – La rincorsa di Sensi e Vidal per riprendersi l’Inter. Il cileno vuole bruciare le tappe

L’ingresso di Matias Vecino a pochi minuti dal triplice fischio di Torino-Inter, in un momento così delicato del match in cui la formazione nerazzurra vinceva per 1-2, ha dato l’impressione che l’uruguagio – alla prima apparizione stagionale dopo un lungo infortunio – abbia già superato nelle gerarchie Stefano Sensi. Effettivamente, come ribadito stamattina da Tuttosport, il centrocampista italiano non si vede in campo da un bel po’, ed è forse per questo motivo che come dimostrato ieri con un video su Instagram ha lasciato intendere di essere tornato ad allenarsi forte per riconquistare la fiducia di Antonio Conte.

Altro centrocampista che ha una voglia matta di riscattarsi è Arturo Vidal. Il cileno dopo l’intervento in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio di scorsa settimana, già nel weekend ha iniziato il percorso di riabilitazione che in 25-30 giorni lo dovrebbe riportare a disposizione di Antonio Conte. L’obiettivo è di riaverlo già nell’elenco dei convocati per il match dell’11 aprile a San Siro contro il Cagliari, bruciando decisamente le tappe. Anche se per un impiego costante e senza rischi, il suo ritorno in campo non verrà forzato per cercare di averlo ad una condizione accettabile nel big match contro il Napoli del 18 aprile.

