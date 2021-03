GdS – Inter, ansia D’Ambrosio per sintomi da Covid: oggi l’esito del tampone

Apprensione nelle ultime ore in casa Inter dopo i sintomi influenzali accusati da Danilo D’Ambrosio nella trasferta di Torino che lasciano pensare che si potrebbe trattare di Covid-19. Il difensore nerazzurro, difatti, dopo la vittoria di domenica pomeriggio è stato isolato rispetto al resto della squadra ed è rientrato a Milano da solo. Nella giornata di ieri, come confermato stamattina da La Gazzetta dello Sport, è stato subito eseguito il tampone molecolare il cui esito verrà comunicato nella giornata odierna.

Ovviamente qualora dovesse essere riscontrata una positività nel difensore dell’Inter, per il gruppo scatterebbe automaticamente un nuovo isolamento fiduciario per aver avuto dei contatti diretti con il calciatore. In quel caso, come già successo in passato, il protocollo consentirebbe comunque a qualsiasi giocatore della rosa di poter rientrare presso le propria abitazione, con la possibilità di fare la spola casa-Appiano per non avere contatti esterni.

