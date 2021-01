Serie A, 16^ giornata: il Milan cade contro la Juventus, l’Inter rimane a -1. Risultati e classifica aggiornata

La buona notizia è che il Milan non ha fatto punti e la situazione dell’Inter – rispetto alla vetta – rimane invariata: -1 e tutto rimandato ai prossimi turni di campionato. La cattiva notizia è che la Juventus – con quella di oggi per 1-3 contro, appunto, il Milan – potrebbe aver colto una vittoria decisiva per il proprio campionato: quella scintilla per tornare nei posti di vertice. La squadra di Pirlo, infatti, è tornata in zona Champions e ha una partita in meno, quella contro il Napoli, tutta da giocare. Nel frattempo, però, un’altra giornata di campionato si è conclusa e occorre aggiornare i calcoli. Ecco quindi risultati e classifica dopo la 16esima giornata del campionato di Serie A TIM.

16^ GIORNATA: Cagliari-Benevento 1-2, Atalanta-Parma 3-0, Bologna-Udinese 2-2, Crotone-Roma 1-3, Lazio-Fiorentina 2-1, Sampdoria-Inter 2-1, Sassuolo-Genoa 2-1, Torino-Genoa 1-1, Napoli-Spezia 1-2, Milan-Juventus 1-3.

CLASSIFICA: Milan 37, Inter 36, Roma 33, Juventus 30*, Sassuolo 29, Napoli 28*, Atalanta 28*, Lazio 25, Verona 24, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese 16*, Fiorentina 15, Cagliari 14, Spezia 14, Torino 12, Parma 12, Genoa 11, Crotone 9.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<