VIDEO – Sampdoria-Inter 2-1: gli highlights del match

La befana porta un dono sgradito all’Inter, proprio nel giorno in cui si sarebbe dovuto sfruttare lo scontro diretto tra Milan e Juve. I ragazzi di Antonio Conte infatti, pur dominando per larghi tratti e bersagliando la porta di Audero, sono imprecisi e non riescono a portare a casa nemmeno un punto contro una Sampdoria cinica e solida che manda in rete due ex nerazzurri, Candreva e Keita Balde. Ecco gli highlights di Sampdoria-Inter 2 a 1.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<