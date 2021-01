Social – Lady D’Ambrosio sulle condizioni del marito: “Non sappiamo ancora nulla, grazie per l’affetto”

E’ la nota negativa nella giornata negativa, l’unico evento sul quale la dea bendata – quella evocata da Antonio Conte nella conferenza post-partita, quella che a suo dire non ci vede mai dalla parte dell’Inter – può essere messa sul banco degli imputati: stiamo parlando dell’infortunio di Danilo D’Ambrosio, uscito malconcio nel secondo tempo della gara di questo pomeriggio contro la Sampdoria per un problema al ginocchio dopo un contrasto.

C’è ancora riserbo sulle sue condizioni mediche, gli accertamenti stanno avendo luogo in queste ore: intanto, però, sul proprio profilo Instagram, la moglie del calciatore, Enza De Cristofaro, si apre e comunica con i tifosi, per quel poco che si possa sapere – in questo momento – delle condizioni di D’Ambrosio. Scrive la moglie: “Ragazzi, ho il cellulare e i messaggi diretti praticamente intasati. Siete davvero tanti. Vi ringrazio di cuore per l’affetto ma purtroppo non sappiamo ancora nulla. Vi mandiamo un bacio”. Ecco quindi la stories di Enza De Cristofaro:

