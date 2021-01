La sconfitta con la Sampdoria non va giù ai tifosi: l’hashtag ConteOut spopola su Twitter

Che una grossa frangia di tifosi dell’Inter non abbia mai digerito l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra è ormai evidente. Tuttavia è quantomeno curioso che i nodi vengano di nuovo al petto dopo 8 vittorie consecutive ed una sconfitta che definire immeritata e sfortunata è dir poco.

Tuttavia il web ed i social non perdonano, e dopo che la striscia positiva si è fermata con il ko per 2 a 1 rimediato contro la Sampdoria, su Twitter è tornato a spopolare un hashtag di cui non si sentiva la mancanza: #ConteOut. La speranza è che un trofeo a fine anno metta a tacere tutte le polemiche e le varie fazioni all’interno della tifoseria. Uniti si vince, divisi si affonda.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<