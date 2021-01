Dalla Francia – In Serie A tutte le big sono sulle tracce di Depay

La sessione di mercato invernale sembra sarà piuttosto fredda, non solo per la stagione. Nessuno infatti, con le conseguenze economiche dovute alla pandemia in corso, può spendere come vorrebbe per rafforzare il proprio club. A giugno tuttavia le cose potrebbero cambiare, pur con un movimento di liquidità ristretto. Ci sono infatti diversi giocatori di livello, alcuni veri e propri campioni, che andranno in scadenza di contratto proprio a inizio estate. Potranno quindi essere messi sotto contratto a parametro zero, senza pagare il cartellino. Tra questi uno dei più appetibili è sicuramente Memphis Depay.

L’attaccante olandese in forza al Lione ha vissuto nelle ultime due stagioni una maturazione importante, diventando uno degli attaccanti più duttili e interessanti sul mercato europeo. Stando a quanto riportato da France Football, sulle sue tracce ci sarebbero i maggiori club d’Europa, soprattutto le big della Serie A. Inter, Milan e Juventus si starebbero infatti già muovendo per convincere l’attaccante a sposare la propria causa a giugno, quando sarà svincolato dal suo attuale club, il Lione.

Marotta si sa, è un maestro nel portare a termine operazioni simili, ma quando il livello del giocatore è così alto, non è mai detta l’ultima parola. Oltre alle ‘tre sorelle’ italiane infatti, Depay piace moltissimo anche al Barcellona, che vede nell’olandese l’attaccante adatto per rilanciare il club. L’asta è quindi aperta: chi riuscirà ad affascinare maggiormente tecnicamente ed economicamente il calciatore?

