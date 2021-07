Serie A, ecco il nuovo calendario dell’Inter con tutte le giornate!

Come sarà la stagione dei nerazzurri nel nuovo campionato italiano

Dalle 18.30 di questo pomeriggio è stato finalmente svelato il calendario completo con tutte le giornate di questa nuova Serie A. Una formula particolarissima perché per la prima volta vi sarà un'asimmetria tra girone di ritorno rispetto a quello di andata, ragion per cui le giornate non saranno più uguali tra i due gironi. L'Inter, ad esempio, farà il suo esordio alla prima giornata contro il Genoa a San Siro, mentre alla prima di ritorno sarà in trasferta contro il Bologna al Dall'Ara.