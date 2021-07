Giù le mani dal motore dell’Inter: Barella non si tocca

Il gioiellino sardo è e sarà ancora a lungo l'uomo simbolo dell'Inter

Ecco perché è assolutamente prioritario, fortunatamente anche nella testa di Marotta e Zhang, blindare il centrocampista con un rinnovo adeguato alla sue esplosione di rendimento. Questa Inter infatti è forse più Barella-dipendente che Lukaku-dipendente. L'ex Cagliari infatti è l'anima dello Scudetto, capace di salvare la difesa e poi ripartire in avanti con uno strappo, una folata di rara violenza. Bravo sia a stare nell'ombra, a fare il lavoro sporco, che a primeggiare con lampi di classe assoluta e gesti atletici impressionanti. Il ragazzo non è un calciatore comune, è il prototipo del centrocampista del domani, il futuro del calcio italiano. E non va assolutamente gettato via. Meglio perdere un rinforzo trascurabile e secondario per mancanza di potere di investimento, che un asset unico come Barella. Molto più utile e necessario dirottare denaro sul suo ritocco dell'ingaggio (possibilmente senza clausole rescissorie accessibili) che su nomi di secondo piano per puntellare una rosa già accettabile.