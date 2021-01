Seconda sconfitta in campionato per l’Inter di Antonio Conte, che cade in casa della Sampdoria colpita dalle reti degli ex Antonio Candreva e Keita Balde. In classifica la Roma accorcia sui nerazzurri: lo scontro diretto di domenica prossima, in programma alle ore 12.30, diventa dunque decisivo per le ambizioni di entrambe le formazioni.

