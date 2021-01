Sampdoria-Inter, Ranieri (Sky): “L’assenza di Lukaku ci ha avvantaggiati. Il campo quasi impraticabile”

Un passo falso per l’Inter, che cade in casa della Sampdoria per 2 a 1. A Marassi sono stati decisivi i gol degli ex Candreva e Keita, mentre per i nerazzurri inutile la rete di de Vrij. Per gli uomini di Antonio Conte si tratta della seconda sconfitta in campionato, dopo quella nel derby. Al termine dei 90 minuti è intervenuto Claudio Ranieri ai microfoni di Sky per commentare la gara.

Queste le sue parole: “I ragazzi hanno pressato fin quando hanno potuto. Nell’ultima mezzora l’Inter ci provava e sappiamo che è molto pericolosa. Siamo stati bravi a rimanere concentrati e a concedere il meno possibile. Audero? Non parlo delle prestazioni dei singoli, mi sembra irrispettoso. E’ stata una vittoria importantissima, soprattutto dopo la sconfitta contro la Roma. Keita Balde è un ragazzo eccellente, spero che sia nel momento più alto della sua maturità. Quagliarella lo stavo facendo entrare, poi all’ultimo ho preferito La Gumina per rincorrere tutti i nerazzurri. L’Inter è una grandissima squadra e l’assenza di Lukaku ci ha avvantaggiato. Con lui davanti avremmo sofferto di più. Il campo era al limite, si scivola e non capisco cosa ci vuole comprare dei teloni e coprire il campo”.

