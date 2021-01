Sampdoria-Inter, Bastoni (Inter TV): “Nessun alibi, non bravi a fare gol. Un passo falso non fermerà questo gruppo”

Seconda sconfitta in campionato per l’Inter di Antonio Conte che sul campo della Sampdoria sciupa un numero incredibile di occasioni e perde per 2-1. A nulla è servito il gol di Stefan De Vrij.

Ai microfoni di Inter TV Alessandro Bastoni ha commentato così il match: “Partita decisa da episodi sfortunati, abbiamo avuto il rigore e non lo abbiamo sfruttato. Dopo 5 minuti è successo l’opposto e loro sono passati in vantaggio. La reazione è stata giusta, ma c’era sensazione di far fatica a fare gol. Mancano ancora tante partite, non ci ferma questo passo falso”.

CAMPO – “Non ci ha dato tanti problemi, abbiamo avuto le occasioni. Non è un alibi. Darei una colpa a noi stessi perché non siamo stati in grado di segnare. Passo falso? Non cambia nulla, sappiamo il valore di questo gruppo. Andiamo a Roma e cercheremo di vincere uno scontro diretto importante”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi