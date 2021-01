Genova amara, primo stop in trasferta per l’Inter. L’ultimo prima del lockdown

Epifania amara per l’Inter di Antonio Conte, sconfitta in casa della Sampdoria per 2-1, con gli ex Antonio Candreva e Keita Balde che hanno punito la formazione nerazzurra, rendendo inutile la rete di Stefan de Vrij. Quella del Luigi Ferraris è il primo ko in trasferta della stagione per la Beneamata, che sino ad ora era caduta solamente nel derby con il Milan fra le mura amiche.

Stando a quanto riportato da Opta Paolo, la squadra di Antonio Conte non perdeva lontano dal Meazza dallo scorso 8 marzo, nella sfida contro la Juventus giocata prima dell’inizio del lockdown. Si interrompe dunque una serie importante, che testimonia però la bontà di un percorso che, pur fra mille difficoltà, sta dando anche frutti importanti.

