Shakhtar-Inter, De Vrij (Inter TV): “Amarezza per il risultato, ad agosto hanno attaccato e lo hanno pagato. Oggi…”

Secondo pareggio consecutivo in Champions League per l’Inter di Antonio Conte. A Kiev i nerazzurri non riescono a sfondare la linea difensiva eretta dallo Shakhtar Donetsk e – nonostante più di un’occasione clamorosa – finisce 0-0.

Al termine del match ha parlato ai microfoni di Inter TV Stefan De Vrij: “C’è amarezza per il risultato, non per la prestazione. Abbiamo cercato di vincere e non ci siamo riusciti. Abbiamo concesso poco”.

SHAKHTAR CHIUSO – “Ce lo aspettavamo, ad agosto hanno attaccato di più e lo hanno pagato. Hanno cambiato qualcosa ed hanno difeso con tutta la squadra. Nonostante tutto abbiamo avuto le occasioni per vincerla, ma purtroppo andiamo a casa con un pareggio”.

COMPATTEZZA – “C’è un grande spirito in questa squadra e rispetto all’inizio della stagione c’è più equilibrio e comunicazione. Siamo messi meglio in campo”.

MADRID – “Andiamo sempre per vincere”.

