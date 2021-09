Supercampioni d’Ucraina, il gioco di De Zerbi, i precedenti: lo Shakhtar Donetsk in 5 punti

Guai a pensare - come hanno scritto in molti - che Inter e Real Madrid siano le candidate uniche al passaggio del turno nel girone di Champions League: perché c'è il caso che lo Shakhtar Donetsk sia una squadra niente male, e che, nonostante la sconfitta - clamorosa - all'esordio contro lo Sheriff Tiraspol (2-0 per i moldavi), la compagine di Roberto De Zerbi sia candidata a contendere all'Inter uno dei due posti validi per l'accesso agli ottavi di finale. Andiamo alla scoperta dell'avversario di turno in cinque punti.