Ventola: “Shakhtar ridicolo, Inter si è innervosita. Real Madrid? Si può fare. L’errore di Lautaro…”

Nicola Ventola, ex attaccante nerazzurro, negli studi di Inter Tv ha analizzato lo 0-0 rimediato dalla squadra di Conte sul campo dello Shakthar.

Ecco le sue parole: “Lo Shakhtar non ha giocato a calcio, ho visto cose assurde oggi. L’Inter è stata troppo statica nel secondo tempo e loro si sono chiusi. Bisognava cercare superiorità numerica, sfidarli uno contro uno, soprattutto sulle fasce. Questo bisognava fare, Hakimi e Young potevano fare di più. Da attaccante vi dico che giocare contro una squadra del genere ti mette un nervoso addosso perché non hai spazio, non arrivano cross e non hai il tempo della giocata”.

La sfida contro il Real Madrid: “Non è quello di una volta, ti concederanno più spazi. L’Inter può fare sia a Madrid che a San Siro due grandi partite”.

L’errore di Lautaro: “Non va giudicato, non mi sento di giudicarlo in negativo perché sono venuto a mancare anche altri giocatori. Io sono fiducioso sul Toro”.

